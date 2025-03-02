TİHAK’tan ‘Meşru Direnme Hakkı: Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları’ etkinliği

Yayınlanma: 02.03.2025 - 17:43

Güncelleme: 02.03.2025 - 17:43

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK), “Meşru Direnme Hakkı: Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları” isimli panel ve forum düzenleyecek. 15 Mart saat 12.00’de gerçekleştirilecek etkinlik, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Prof. Dr. Korkut Boratav’ın onur konuğu olarak yer alacağı etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Saltık, Avukat Salim Şen, Avukat M. Aybars Akdoğan, Ceren Bayar, Prof. Dr. Aziz Konukman ile Doç. Dr. Fatih Yaşlı bulunacak. Oturum yöneticiliğini ise, Dr. Öğretim Üyesi Abbas Kılıç üstlenecek.

‘YAĞMA VE YIKIM DÖNEMİ’

Söz konusu panel ve forumun duyurusunda yapılan açıklamada, “Kurtuluş Savaşı zaferi ile başlayan siyasal ve ekonomik bağımsızlık savaşımının, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında artık çoktan sona erdiğine ilişkin aydın çevrelerde yoğun tartışmalar yürütülmektedir. Eğitimin gericileştirilmesi, ekonominin dışa bağımlılığı, borçların sürdürülemez boyutu, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılması, ülkenin bağımsızlık savaşımının rayından çıktığını gözler önüne sermektedir” denildi. Karşı devrim sürecine ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, “2000'li yıllardan başlayarak hız kazanıp günümüze dek gelen karşı devrim sürecinin vardığı nokta; egemen gücün, dayatmalarına tutarlı açıklama getirme zahmetine bile gerek duymadığı, sözde ‘sandık demokrasisine dayanma’ gibi bir ‘ayrıntıyı’ bile can sıkıcı bulduğu bir yağma ve yıkım dönemi olmuştur. Bu dönemde demokratik hak arayışları çıkmaz sokağa girmiş, haklılık değersizleşmiş, haklı haklılığına yabancılaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘MUHALEFET YETERSİZ KALMAKTA’

25 yıl önce yaşanan mağduriyetlerin tekrarlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu durumu eleştirmekle yetinen ‘muhalefet’, önemli ölçüde yetersiz kalmaktadır. ‘Ölüm - kalım sorunu’ ilan edilen seçimler sonrasında yaşam, halkın geneli için olmasa da birileri için sürmüş; yurttaşlar, evlerine ekmek götüremediği İçin canlarına kıyarken, kimi politikacıların karşılıklı atışmaları ‘siyaseten’ yürütülen bir kayıkçı kavgasına dönmüştür. Anayasanın askıya alındığı, ekonomik bağımsızlığın siyasal bağımsızlıkla birlikte yitirildiği, ulusun bütünlüğünün bile yakın ve ciddi bir tehlikeye sokulduğu günümüzde; ‘Meşru Direnme Hakkı - Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları’ konulu bir panel ve forum düzenleme gereği duyduk. Başlangıç olacak bu çalışmanın geliştirilerek, geniş meşruluk zeminine dayanan ‘Tam Bağımsız Cumhuriyet ve İvedi Demokratik Özgürlükler İçin Halk Bildirgesi’ne’ evrilmesi hedef olarak belirlenmiştir.”