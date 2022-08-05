'Tık' uğruna canını tehlikeye atmıştı, gözaltına alındı
Sosyal medyada tık alma uğruna Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
Daha önce metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk, Galata köprüsünden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşan Y.E.Ö. son olarak Arnavuköy'de ortaya çıktı. Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti.
196 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı. Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca Y.E.Ö. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
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