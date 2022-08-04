Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:14

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda sürdürülen çalışmalar neticesinde; Çaycuma ilçesinde bir şüphelinin aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan bir şüphelinin üzerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 24 adet hap ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.