Bayrampaşa'da 'hastanelik eden' TikTok merakına 3 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa'da TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) gözaltına alındı. 3 çocuk, 13 yaşından küçük oldukları için ailelerine teslim edildi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 09:17
Bayrampaşa'da 'hastanelik eden' TikTok merakına 3 gözaltı
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Kartaltepe Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yanına gelen çocuklar, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucunda M.K.(8), A.A.(11) ve S.B.(10) isimli çocukların olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.  

3 çocuk da Gaziosmanpaşa’da bulunan evlerinde yakalandı. M.K, A.A. ve S.B. yaşlarının 13'ten küçük olması nedeniyle işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 


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