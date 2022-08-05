Bayrampaşa'da 'hastanelik eden' TikTok merakına 3 gözaltı
İstanbul Bayrampaşa'da TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) gözaltına alındı. 3 çocuk, 13 yaşından küçük oldukları için ailelerine teslim edildi.
Kartaltepe Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yanına gelen çocuklar, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.
3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucunda M.K.(8), A.A.(11) ve S.B.(10) isimli çocukların olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
3 çocuk da Gaziosmanpaşa’da bulunan evlerinde yakalandı. M.K, A.A. ve S.B. yaşlarının 13'ten küçük olması nedeniyle işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Video Haberler
- Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...
- MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti
- Taliban yakaladı, IŞİD sorumlusu itiraf etti
- Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var
- İYİ Parti'den çok konuşulacak bir video
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'