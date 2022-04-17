Tiktok akımı için mesire alanını yaktılar
Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi.
İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
4 GÖZALTI
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
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