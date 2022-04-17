Ahmet Aras'tan Bodrum'daki yangına ilişkin açıklama

17 Nisan 2022 Pazar, 15:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yangına neden olacak hiçbir faktörün bulunmadığı bu bölgemizde aniden yükselen ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, bir sabotajın sonucu gibi görünüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor” dedi.

Bodrum'a bağlı Dereköy mahallesindeki Kavakderesi mevkiinde bugün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle orman ve makilik alanda yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine giderek çalışmaları inceledi. Kaymakam Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Sabotaj olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapıyor” diye konuştu.

"SABOTAJ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangının bir sabotajın sonucu gibi göründüğünü belirtti. Aras, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sabahın erken saatlerinde, geçtiğimiz yıl ormanlarımızı korumak için gece gündüz savaştığımız alevlerin Dereköy Kavakderesi bölgemizde yeniden yükseldiği haberini almamızın ardından yangına anında müdahale edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına neden olacak hiçbir faktörün bulunmadığı bu bölgemizde aniden yükselen ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, bir sabotajın sonucu gibi görünüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bodrumlular olarak, elimizde kalan ormanlarımızı hainlere, yangınlara ve ranta karşı korumaya kararlı olduğumuzu, yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık alanlarımızı yeniden eski haline getirmek için gece gündüz çalışacağımızı, bu alanlardaki yapılaşma hayallerine ise asla geçit vermeyeceğimizi bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bodrum aşıklarının gönülleri rahat olsun"

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.