TikTok dolandırıcılığında iddianame hazır: 56 kişi yargılanacak

Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 18:00

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) 2 Kasım 2022’de, "suç gelirlerinin aklandığı" iddialarına ilişkin Stratejik Analiz Raporu hazırladı. Raporda "Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi arasından, aralarında DAEŞ silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslardan oldukları ve ''terörizmin finansmanı suçu kapsamında ciddi risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı grubun varlığına ulaşılmış, bu gruptaki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve gruptaki kişi sayısının 3 ile 20 kişi arasında değiştiğine, grupta yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile aralarında para transfer işlemlerinin olduğu” tespiti yer aldı.

Söz konusu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, ''Şikayetvar'' isimli sitede bazı vatandaşların rızası dışında banka kartlarından Tik Tok isimli sosyal medya platformu üzerinden alışveriş yapıldığına ilişkin çok sayıda mesaja, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayete de yer verildi.

DÖRT ADIMDA YÖNTEM

İddianamede, suçun gerçekleştirilme yöntemi dört adımda anlatıldı. Buna göre, ATM’lere konulan kart kopyalama aparatı ile müştekilerin kart bilgileri kopyalanıyor, kopyalanan kartlar ile TikTok platformunda kullanılan jeton satın alınıyor, jetonlar şüphelilerce TikTok yayıncılarına gönderiliyor, TikTok gönderilen jeton tutarlarından yüzde 40’ını yayıncının banka hesabına yatırıyor. TikTok yayıncısı banka hesabındaki paranın anlaştıkları orandaki tutarlarını da şüphelilere yatırıyor.

Suçun gerçekleştirilmesinin bir başka yönteminin ise "Ters İbraz" olduğu kaydedildi. Bu yöntemde ise şüpheli şahısların "kendilerine ait banka hesapları ve kredi kartlarının yanında başkalarına ait banka hesap kartlarını, banka hesap bilgilerini ve kredi kartlarını kullanmak suretiyle mobil cihazlar üzerinden ve mobil bankacılık yoluyla TikTok platformunda kullanılan jetonlar (sanal para birimi) satın aldıkları, şüphelilerin sahip oldukları cihazların işletim sistemine göre ( android, ios) ele geçirdikleri veya temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına veya Apple kimliklerine ödeme yöntemi olarak tanımladıkları, tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme işlemi gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında hediye olarak gönderdikleri, satın alınan jetonların tükenmesine müteakip yapılan işlemlere mobil bankacılık üzerinden itiraz ettikleri ve ilgili bankalardan harcanan tutarların geri iadelerini talep etmeleri'' şeklinde gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Kullanılan ve iade işlemleri gerçekleştirilen TikTok hesaplarının ise ''içerisinde yüklü olan jeton miktarına göre o hesaba bir değer biçilerek anlaştıkları kişilere kullanıcı adı ve şifreleri verilerek satılması ya da anlaştıkları yayıncıların yayın saatlerinde o hesaplardan daha önce belirledikleri ücret karşılığı kadar hediye gönderilmesi" şeklinde kullandıkları belirtildi.

BİR ÖRGÜT LİDERİ VE 11 YÖNETİCİ

İddianamede, "suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşinin ve iş bölümünün olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst düzey yöneticileri olduğu, eylemlerde farklı kişilere ait banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini başka bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız kazancın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin ayrı örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği yine TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir şekilde itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin ayrı olduğu, tüm bu suçların örgüt hiyararşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu" tespiti yapıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirleyecek.



