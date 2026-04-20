TikTok fenomeni Karagül dehşet saçtı: Polis arabasından canlı yayına devam etti!

Sosyal medya dünyası, bugün kan donduran bir şiddet olayına tanıklık etti. TikTok platformunda 'Karagül' kullanıcı adıyla tanınan Merve Ceran, sokak ortasında tartıştığı bir kadına bıçakla saldırarak büyük bir vahşete imza attı. Sözlü tartışmanın fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine Ceran, yere yatırdığı kadını çevredekilerin müdahale çabalarına rağmen defalarca bıçakladı.

VAHŞETİ TAKİPÇİLERİNE İZLETTİ

Olayın en sarsıcı yanı, saldırganın o anlarda canlı yayınını kapatmaması oldu. Yaşanan dehşeti saniye saniye takipçilerine izleten Ceran, görgü tanıklarının "yapma" çığlıklarına aldırış etmeden saldırgan tavrını sürdürdü. Olay sonrası sergilediği soğukkanlılık ise izleyenlere "pes" dedirtti.





KANLI ELLERLE MEYDAN OKUDU: "ŞİMDİ HABER YAPIN!"

Saldırının ardından elindeki kan izlerine rağmen yayınına devam eden Merve Ceran, kendisini savunarak adeta topluma meydan okudu. Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinden de yayın yapmayı sürdüren saldırgan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben adamakıllı yayın yapıyorum, arkamdan gelip küfür etmeyeceksin. Yeter artık, hadi şimdi haber yapın beni!"

SABIKASI KABARIK: ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDAYDI

'Karagül' lakaplı Merve Ceran, kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değil. Fenomen, daha önce kendi çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde üç çocuğu devlet korumasına alınmıştı. Bu süreçte Instagram hesabına erişim engeli getirilen şahsın, TikTok üzerindeki faaliyetlerinin denetim altında olduğu biliniyordu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırırken; emniyet güçleri Merve Ceran'ı gözaltına aldı.