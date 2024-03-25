TikTok'ta çocukları taciz etmişti: Emekli uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Emniyet'teki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:55
TikTok'ta çocukları taciz etmişti: Emekli uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet A., Emniyet'teki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi. 


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