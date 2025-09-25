'TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin evine baskın' iddiası: İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 14:18:00
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Jandarma ekiplerimiz bir ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkanı Sayın Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül Salı günü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan villasına, jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldığı iddia edilmişti.

"GÜLTEPE'NİN SORUŞTURMAYLA İLGİSİ BULUNMUYOR"

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Valilik açıklamasında baskın yapılan evin Gültepe'nin eşine ait olduğu, soruşturmanın kendisiyle bir ilgisi bulunmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur.‎

Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

‎TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.‎

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

