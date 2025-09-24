Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın

24.09.2025 15:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV de dahil 121 şirkete el konulmuştu. 

Halk TV'deki habere göre, soruşturma kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de hedefteki isimler arasında yer aldı.  

Buna göre, gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin İstanbul Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

İddiaya göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde eşi ve ailesi bulunan Mustafa Gültepe'nin kendisinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

 

İlgili Konular: #Türkiye İhracatçılar Meclisi #Mustafa Gültepe

İlgili Haberler

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyum atandı!
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Doğa Koleji’ne kayyum atandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını duyurdu. Şirketin tüm yönetim yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Son dakika… Can Holding'in 9 şirketine kayyum atandı
Son dakika… Can Holding'in 9 şirketine kayyum atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, 9 şirkete daha kayyum atandığını bildirdi.
AKP'li Şamil Tayyar 'Can Holding' operasyonuna dikkat çekti: 'İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken...'
AKP'li Şamil Tayyar 'Can Holding' operasyonuna dikkat çekti: 'İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken...' AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili, "İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor" yorumunda bulundu.