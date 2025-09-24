Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine baskın

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV de dahil 121 şirkete el konulmuştu.

Halk TV'deki habere göre, soruşturma kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de hedefteki isimler arasında yer aldı.

Buna göre, gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin İstanbul Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

İddiaya göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde eşi ve ailesi bulunan Mustafa Gültepe'nin kendisinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.