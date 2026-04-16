Time dergisi en etkili 100 kişiyi seçti

New York merkezli Time dergisi, her yıl geleneksel olarak yayımladığı "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini kamuoyuyla paylaştı. Sanat, politika, teknoloji ve ikonlar gibi farklı kategorilerde dünyayı şekillendiren isimlerin belirlendiği listede, Türkiye’den önemli bir isim dikkat çekti. 2015 yılından bu yana Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörlüğü görevini yürüten Fatih Birol, 2021 yılının ardından 2026’da da listeye girmeyi başararak büyük bir başarıya imza attı.

"GERÇEKLERE BAĞLILIĞI ONU FARKLI KILIYOR"

Time dergisi, Birol’un listeye dahil edilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştığı ve IEA’nın enerji güvenliği ve iş birliği şeklindeki kurucu misyonuna sadık kalmasını sağladığı için Fatih Birol listemizde. Onu farklı kılan yalnızca gerçeklere ve verilere olan bağlılığı değil, aynı zamanda yeni zorlukları öngörebilme yeteneğidir."

Bu seçimiyle Birol, son 20 yılda Time 100 listesinde birden fazla kez yer alan nadir isimler arasına girdi.





LİDERLER KATEGORİSİNDE TRUMP VE PAPA

Listenin 'liderler' kategorisi bu yıl oldukça hareketli. ABD Başkanı Donald Trump, Papa XIV. Leo ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler küresel siyasetin en etkili figürleri olarak öne çıktı.

SANAT VE İKONLAR KATEGORİSİ YILDIZLAR GEÇİDİ

Time dergisinin titizlikle hazırladığı diğer kategorilerde ise tanıdık isimler yer aldı:

İkonlar: Oyuncu Kate Hudson, moda tasarımcısı Victoria Beckham, şarkıcı Hilary Duff ve aktör Ethan Hawke.

Titanlar: Ünlü oyuncu Ben Stiller, Zoe Saldana ve moda dünyasının efsanesi Ralph Lauren.

Sanatçılar: Dakota Johnson, Benicio Del Toro ve yönetmen Jafar Panahi.

Öncüler: Walt Disney CEO’su Josh D’Amaro ve dünyanın en büyük içerik üreticisi Mr. Beast.

"AMACIMIZ DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN HİKAYELERİ BULMAK"

Time Baş Editörü Sam Jacobs, listenin hazırlanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları çok iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor. Editörlerimiz ve muhabirlerimizin dünya genelindeki kaynaklarından gelen verileri inceleyerek bu 100 ismi belirliyoruz" dedi.



LİSTENİN TAMAMI:





Sanatçılar (Artists)

Luke Combs

Jennie

Keke Palmer

Noah Wyle

Dakota Johnson

Jafar Panahi

Claire Danes

Benicio Del Toro

Jonathan Groff

Ranbir Kapoor

Tayari Jones

Noah Kahan

Anderson .Paak

Rhea Seehorn

Coco Jones

Freida McFadden

Öncüler (Pioneers)

Dolores Huerta

Reid Wiseman

Josh D'Amaro

Mamadou Amadou Ly

Nancy Silverton

MrBeast

Mariangela Hungria

C.C. Wei

Lauren Hersh ve Rachel Foster

Shannon Minter

Zabib Musa Loro

Sarah Friar

Kiran Musunuru ve Rebecca Ahrens-Nicklas

Titanlar (Titans)

Zoe Saldaña

Ben Stiller

Aliko Dangote

Scottie Scheffler

Anok Yai

Ralph Lauren

Lynsey Addario

Susan Dell ve Michael Dell

Sundar Pichai

David Ellison

Precious Matsoso ve Anne-Claire Amprou

Lip-Bu Tan

İkonlar (Icons)

Wagner Moura

Kate Hudson

Alysa Liu

Hilary Duff

Alan Cumming

Sterling K. Brown

Ethan Hawke

Chloe Kim

Shirin Ebadi

Walter Hood

Victoria Beckham

Rauw Alejandro

Kica Matos

Liderler (Leaders)

Papa XIV. Leo

Claudia Sheinbaum

Marco Rubio

Donald Trump

Mark Carney

Zohran Mamdani

Xi Jinping

Sanae Takaichi

Benjamin Netanyahu

Netumbo Nandi-Ndaitwah

Steve Witkoff

Gavin Newsom

Gwynne Shotwell

Balendra Shah

Susie Wiles

Tarique Rahman

Mark Kelly

Heather Gerken

Dan Caine

Henna Virkkunen

Rafael Mariano Grossi

Mette Frederiksen

Jacob Frey

Fatih Birol

Yenilikçiler (Innovators)

Nikki Glaser

Hilary Knight

Vikas Khanna

Lando Norris

Mashama Bailey

Matthieu Blazy

Dario Amodei ve Daniela Amodei

Noah Lyles

Yiyun Li

Tony Tyson

Cao Fei

John Furner

Jeremy Allaire

Mari Luz Canaquiri Murayari

Luciano Moreira

Neal Mohan