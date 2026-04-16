Time dergisi en etkili 100 kişiyi seçti

New York merkezli Time dergisi, her yıl geleneksel olarak yayımladığı "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini kamuoyuyla paylaştı. Sanat, politika, teknoloji ve ikonlar gibi farklı kategorilerde dünyayı şekillendiren isimlerin belirlendiği listede, Türkiye’den önemli bir isim dikkat çekti. 2015 yılından bu yana Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörlüğü görevini yürüten Fatih Birol, 2021 yılının ardından 2026’da da listeye girmeyi başararak büyük bir başarıya imza attı.
"GERÇEKLERE BAĞLILIĞI ONU FARKLI KILIYOR"
Time dergisi, Birol’un listeye dahil edilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
"Dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştığı ve IEA’nın enerji güvenliği ve iş birliği şeklindeki kurucu misyonuna sadık kalmasını sağladığı için Fatih Birol listemizde. Onu farklı kılan yalnızca gerçeklere ve verilere olan bağlılığı değil, aynı zamanda yeni zorlukları öngörebilme yeteneğidir."
Bu seçimiyle Birol, son 20 yılda Time 100 listesinde birden fazla kez yer alan nadir isimler arasına girdi.
LİDERLER KATEGORİSİNDE TRUMP VE PAPA
Listenin 'liderler' kategorisi bu yıl oldukça hareketli. ABD Başkanı Donald Trump, Papa XIV. Leo ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler küresel siyasetin en etkili figürleri olarak öne çıktı.
SANAT VE İKONLAR KATEGORİSİ YILDIZLAR GEÇİDİ
Time dergisinin titizlikle hazırladığı diğer kategorilerde ise tanıdık isimler yer aldı:
İkonlar: Oyuncu Kate Hudson, moda tasarımcısı Victoria Beckham, şarkıcı Hilary Duff ve aktör Ethan Hawke.
Titanlar: Ünlü oyuncu Ben Stiller, Zoe Saldana ve moda dünyasının efsanesi Ralph Lauren.
Sanatçılar: Dakota Johnson, Benicio Del Toro ve yönetmen Jafar Panahi.
Öncüler: Walt Disney CEO’su Josh D’Amaro ve dünyanın en büyük içerik üreticisi Mr. Beast.
"AMACIMIZ DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN HİKAYELERİ BULMAK"
Time Baş Editörü Sam Jacobs, listenin hazırlanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları çok iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor. Editörlerimiz ve muhabirlerimizin dünya genelindeki kaynaklarından gelen verileri inceleyerek bu 100 ismi belirliyoruz" dedi.
LİSTENİN TAMAMI:
Sanatçılar (Artists)
Luke Combs
Jennie
Keke Palmer
Noah Wyle
Dakota Johnson
Jafar Panahi
Claire Danes
Benicio Del Toro
Jonathan Groff
Ranbir Kapoor
Tayari Jones
Noah Kahan
Anderson .Paak
Rhea Seehorn
Coco Jones
Freida McFadden
Öncüler (Pioneers)
Dolores Huerta
Reid Wiseman
Josh D'Amaro
Mamadou Amadou Ly
Nancy Silverton
MrBeast
Mariangela Hungria
C.C. Wei
Lauren Hersh ve Rachel Foster
Shannon Minter
Zabib Musa Loro
Sarah Friar
Kiran Musunuru ve Rebecca Ahrens-Nicklas
Titanlar (Titans)
Zoe Saldaña
Ben Stiller
Aliko Dangote
Scottie Scheffler
Anok Yai
Ralph Lauren
Lynsey Addario
Susan Dell ve Michael Dell
Sundar Pichai
David Ellison
Precious Matsoso ve Anne-Claire Amprou
Lip-Bu Tan
İkonlar (Icons)
Wagner Moura
Kate Hudson
Alysa Liu
Hilary Duff
Alan Cumming
Sterling K. Brown
Ethan Hawke
Chloe Kim
Shirin Ebadi
Walter Hood
Victoria Beckham
Rauw Alejandro
Kica Matos
Liderler (Leaders)
Papa XIV. Leo
Claudia Sheinbaum
Marco Rubio
Donald Trump
Mark Carney
Zohran Mamdani
Xi Jinping
Sanae Takaichi
Benjamin Netanyahu
Netumbo Nandi-Ndaitwah
Steve Witkoff
Gavin Newsom
Gwynne Shotwell
Balendra Shah
Susie Wiles
Tarique Rahman
Mark Kelly
Heather Gerken
Dan Caine
Henna Virkkunen
Rafael Mariano Grossi
Mette Frederiksen
Jacob Frey
Fatih Birol
Yenilikçiler (Innovators)
Nikki Glaser
Hilary Knight
Vikas Khanna
Lando Norris
Mashama Bailey
Matthieu Blazy
Dario Amodei ve Daniela Amodei
Noah Lyles
Yiyun Li
Tony Tyson
Cao Fei
John Furner
Jeremy Allaire
Mari Luz Canaquiri Murayari
Luciano Moreira
Neal Mohan