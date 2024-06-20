Timur Cihantimur, ABD'de hakim karşısında: Tutukluluğunun devamına karar verildi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 23:54

Güncelleme: 20.06.2024 - 23:57

Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, bugün Boston'da ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Timur Cihantimur'un tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Timur Cihantimur, Boston'da bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı ve avukatların sunduğu belgeleri incelemek istediğini belirten hakim, Timur Cihantimur’un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cihantimur'un avukatları ilk duruşmada müvekillerinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etmişti.

Eylem Tok ise 27 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak