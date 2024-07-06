DHA'dan istifa etmişti: Eylem Tok haberi sansürlenen gazeteci Rojda Altıntaş'ın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 06.07.2024 - 08:30

Güncelleme: 06.07.2024 - 08:30

Gazeteci Rojda Altıntaş, Eylem Tok ve ABD'ye kaçırdığı oğluyla ilgili haberlerin sansürlendiğini açıklamasının ardından DHA'dan istifa etmişti.

İstanbul Göktürk'te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur C.'yi ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'la ilgili haberin DHA'da yayınlanmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdi.

DHA'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ile şoförüyle yaptığı görüşmenin kayıtlarını paylaşan gazeteci Rojda Altıntaş, DHA'dan istifasını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altıntaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. 27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç. Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım. Saygılarımla."

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Altıntaş, son olarak İstanbul Now TV ile anlaştığını duyurdu.

Gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabından duyuran Altıntaş, "İki aylık zor bir sürecin ardından, Ağustos ayında yayına başlayacak olan 'İstanbul Now TV' de muhabir olarak çalışmaya başlayacağımı duyurmak istiyorum. Haber Genel Yayın Yönetmeni Burak Ersemiz ve Haber Koordinatörü Alper Ertem ile çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.