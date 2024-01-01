Tiner kutusunu ateşe verdi: Çocuk, hastanelik oldu

Bursa'da bahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla ateşe veren Kayra K. (11), kıyafetlerinin tutuşması ile yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:53
Tiner kutusunu ateşe verdi: Çocuk, hastanelik oldu
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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan Kayra K., dün akşam saatlerinde bulduğu tiner kutusunu çakmakla yaktı. 

Tinerin yanması ile kıyafetleri alev alan çocuğun yardımına ailesi koştu. Kıyafetleri söndürülen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Kayra K., tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa tiner Çocuk

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