Metiner, hakeme yumruk atan Koca'yı Gazze üzerinden savundu

Yayınlanma: 12.12.2023 - 23:29

Güncelleme: 12.12.2023 - 23:57

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı programda Ankaragücü-Rize maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı savundu, eleştirenleri ise suçladı.

'Öfkesine yenik düştüğünü' ileri sürdüğünü belirttiği Koca'yı yıllardır tanıdığını ve efendi bir kişi olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, "Faruk Koca'nın attığı yumruktan dolayı şiddete karşı olduğunu söyleyenlerin Gazze'de 67 günden beri insanlar katledilirken bu konuda tek bir laf ettiğini duydunuz mu?" dedi.

Metiner ayrıca, Koca'nın tutuklanmasını savunanları "Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını düşünenler, Koca'nın çıkarılmamasını savunuyor" suçlamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürülmüştü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürülmüştü.