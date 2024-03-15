Tıp eğitiminde nitelik düştü

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Tıp fakülteleri sayısındaki artışa işaret eden Doğan, “AKP iktidarına kadar 43 tıp fakültesi varken son 20 yılda 48 devlet üniversitesinde tıp fakültesi kurulmuştur. Vakıf üniversitesi tıp fakültesi sayısı da 37 olmuştur” dedi.

Toplam tıp fakültesi programı sayısının 145 olduğunu kaydeden Doğan, “2024’te uzmanlık eğitimi alan 60 binden fazla asistan bulunmakta” dedi.

Asistan hekim sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Doğan, tıp öğrencilerinin hasta görmeden mezun olduğunu da belirtti. 2022 ve 2023 TUS kadroları iki katına çıkarılarak 6 bin civarında kadro yerine 12 bin civarında kadro açıldığını belirten Doğan, “Cerrahi yeterliliğini alamayacağını bilen tıp öğrencileri kısmen daha az yorucu ve maddi olanakları iyi olan bölümlere yönelmişlerdir. Bu durumun ileride çok ciddi sorunlara yol açacağı şimdiden görülmekte” ifadelerini kullandı.

Doğan, “Yetkililer öncelikle tıp fakültelerinin sayısını azaltıp eğitimin niteliğini artırmalı. Yetiştirebilecekleri kadar öğrenci alımı yapmalı. Uzmanlık programlarını açarken akademik kadro ve hastanenin koşullarına göre açmalı. Tıp eğitimi ile ilgili bugün yapılan yanlışların faturasını ne hekimler ne de halk ödemeli” dedi.

