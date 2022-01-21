TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ‘ittifak’ tartışmalarını değerlendirdi

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, halkın soldan görevini yerine getirmesini beklediğini, HDP’nin çağrısıyla gerçekleştirilen “sol toplantı” ya da “saray rejiminden kurtulmak ve halka ne istediklerini anlatabilmek” sorumluluğuyla katıldıklarını belirterek, üçüncü ittifakın kurulması gerektiğini söyledi. Baş, “Üçüncü ittifak, 10 barajını kolayca aşacaktır, hatta yüzde 15-20’lerde bir halk desteğini sağlayabiliriz. Çalışmalar, bu ittifakın Meclis’te birden fazla gruba da erişebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Baş, HDP’nin çağrısıyla gerçekleştirilen “sol toplantı”ya ve ittifak tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Türkiye’nin önünde saray rejiminden kurtulmak ve halka ne istediklerini anlatabilmek şeklinde iki mesele olduğunu söyleyen Baş, “Yurttaşlarımızla nerede yan yana gelsek, bize bu iki konudaki sorumluluğumuz hatırlatılıyor, halk soldan görevini yerine getirmesini bekliyor. Bu sorumluluk yalnız TİP’in üstlenebileceği bir sorumluk değil. Sol, sosyalist, demokratik, devrimci tüm partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar yan yana gelmeli. Birbirimizle uğraşacak durumda değiliz. Toplantıya işte bu yaklaşımla dahil olduk. Bu ilk toplantıda mücadelede ortaklaşmayı büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum. Şimdi, bu ortaklığın nasıl ilerleyeceği, nasıl genişleyeceği ve seçimlere bunun nasıl taşınacağı üzerine çalışmak gerekiyor” dedi.

"ORTAK ÇALIŞMA"

Bazı partilerden, toplantı öncesi bazı olumsuz açıklamalar geldiği anımsatılan Baş, toplantının basında ele alınış biçiminde sorunlar olduğunu belirterek, “Olumsuz açıklamaların bundan sonra azalacağına, birbirine karşı açık yürekli ve olgun bir ilişkinin geliştirileceğine inanıyorum” diye konuştu. Siyaset için sokakların, evlerin, işyerlerinin ve Meclis’in önemli mecralar olduğunu belirterek, “Tüm bu mecralarda bir hazırlık içinde olmazsak direnemeyiz, kazanamayız” diyen Baş, “Halka seçimler için bir alternatif sunamıyorsanız, halkın en temel hakkına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da direnemezsiniz. İttifakın seçimler için bir alternatif ortaya koymasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bunun nasıl olacağını ise zaman, görüşmelerimizin seyri ve kurduğumuz mücadele ortaklığının gücü gösterecek” ifadelerini kullandı. Baş, “Örneğin, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucubenin ortadan kaldırılması için taahhütte bulunan bir aday etrafında tüm muhalefet pekâlâ uzlaşabilir. Bu tek adam rejimi ortadan kaldırıldığında çok daha önemli hale gelecek. Meclis’te solun güçlü bir şekilde var olabilmesi için pekâlâ bugün yan yana geldiğimiz güçlerle ortak bir çalışma planlayabiliriz” dedi.

"BİRDEN FAZLA GRUP"

“Tek adam rejiminden kurtulacaksak, Meclis üzerine de tekrar düşünmemiz gerekecek” değerlendirmesinde bulunan Baş, özgürlük, laiklik, barış, adalet ve emek gibi temel ilkeleri yükseltecek, solu temsil edecek bir alternatif yaratmak gerektiğini vurguladı. Bunun için de bir üçüncü ittifak yaratılması gerektiğine işaret eden Baş, şunları kaydetti:

“Saydığım ilkelerde buluşan tüm partilerin yer aldığı bir üçüncü ittifak, tek tek partilerin alacağı oyların toplamıyla yüzde 10 barajını kolayca aşacaktır. Hatta yüzde 15-20’lerde bir halk desteğini sağlayabiliriz. Milletvekili seçiminde uygulanan ittifak modeliyle, isteyen partiler kendi amblemleriyle, isteyen partiler başka partilerin listeleri içinde ittifaka dahil olabilir. Yaptığımız değerlendirmeler, saha ve masa başı çalışmaları böyle bir durumda, bu ittifakın Meclis’te birden fazla gruba da erişebileceğini gösteriyor.”