TİP, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto etti, 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından polis, partililere müdahale etti ve 15 TİP üyesi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 22:36
TİP, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto etti, 15 kişi gözaltına alındı
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TİP Ankara İl Örgütü, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde son dönemde yaşanan zamları protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Polis, basın açıklamasının ardından TİP üyelerine müdahale etti. 15 TİP üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

“Ankara’da zamları protesto eden il örgütümüzü gözaltına aldıranlara sesleniyorum: Saray’ın harcamalarını patronların sırtından alıp emekçilerin sırtına yüklemenize asla müsaade etmeyeceğiz. Eylemlerimiz tüm ülke çapında sürecek, Türkiye sizin yoksulluk düzeninize teslim olmayacak. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın.”


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