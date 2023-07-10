TİP, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto etti, 15 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 22:36

Güncelleme: 11.07.2023 - 00:37

TİP Ankara İl Örgütü, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde son dönemde yaşanan zamları protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Polis, basın açıklamasının ardından TİP üyelerine müdahale etti. 15 TİP üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

“Ankara’da zamları protesto eden il örgütümüzü gözaltına aldıranlara sesleniyorum: Saray’ın harcamalarını patronların sırtından alıp emekçilerin sırtına yüklemenize asla müsaade etmeyeceğiz. Eylemlerimiz tüm ülke çapında sürecek, Türkiye sizin yoksulluk düzeninize teslim olmayacak. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın.”