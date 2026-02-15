TİP’in 65. yılında Erkan Baş’tan sendikal mücadele vurgusu: 'AKP’yi yenmek istiyorsak DİSK 1 milyon üye olmalı'

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kuruluşunun 65. yılı kapsamında TİP İzmir İl Örgütü Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Türkiye İşçi Partisi’nin 65 Yıllık Yürüyüşü” başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Seher Ünver Bülbül’ün yaptığı panele TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile parti meclisi Üyesi Can Soyer katıldı.

TİP’in 2023 seçimlerindeki başarısı üzerine konuşan Baş, “Biz seçimde 1 milyon oy aldığımızda DİSK’in, Genel-İş’in 140 bin civarı üyesi vardı. Bakın, 250 yıllık işçi sınıfı mücadele tarihinde o ülkede işçi sınıfı sendikası 200 bin üyesi olacak, işçi sınıfı 1 milyon oy alacak. Bu imkânsız. Normalde TİP’in 1 milyon oy aldığı yerde DİSK’in 3-5 milyon üyesinin olması lazım” dedi.

Baş, “12 Eylül’den bu yana iktidarların o politikasını biz kıramadık. AKP’yi yenmek istiyorsak, DİSK’in 1 milyon üyesi olacak. Bu işin başka yolu yok. Biz bunu başaramadığımız sürece AKP, bulgurla, makarnayla, işte asgari ücrete son seçim yılı zam yaparak, o yıl EYT’yi çıkartarak, o yıl iki zam vererek 4 yıl, 5 yıl süründürür işçi sınıfını. Türkiye’de bu karanlığı yenmek isteyen herkes gözünü buraya dikmek zorunda” diye konuştu.