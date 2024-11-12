TİP İzmir: 5 çocuk bu bozuk düzen yüzünden öldü

Yayınlanma: 12.11.2024 - 19:21

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:30

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde elektrik sobasından çıkan yangın, 5 çocuğun yaşamını yitirmesine sebep oldu. Annenin geçimlerini sağlamak için hurda toplamaya gittiği zaman evde yalnız olan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin TİP İzmir İl Örgütü sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BEŞ ÇOCUĞUNU BU DÜZEN KATLETTİ”

"Sadece bir anne değil bir toplum 5 çocuğunu bu bozuk düzen yüzünden kaybetti" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde: “İzmir’in Selçuk ilçesinde bir anne, günlük kazancıyla çocuklarına bakabilmek için hurda toplarken beş evladını evde bırakmak zorunda kaldı ve düşen elektrik sobasından çıkan yangında kaybetti. Sadece bir anne değil bir toplum 5 çocuğunu bu bozuk düzen yüzünden kaybetti. Ülkede yalnızca bir avuç insan servetine servet katarken, milyonlar yoksulluk, güvencesizlik ve çaresizlikle karşı karşıya. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, eşitsizlik giderek büyüyor ve toplumun geniş kesimleri her geçen gün daha büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. Bir kez daha ifade ediyoruz ki, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve çocukların kurban edilmediği, herkesin insanca yaşayabileceği bir düzen mümkündür. Halkın can güvenliğini tehdit eden bu düzene karşı sonuna kadar mücadele edecek; yurttaşlarımız hak ettiği yaşama ulaşana dek yılmadan çalışacağız. Bu çocuk katili bozuk düzen kaderimiz değil, değiştireceğiz!” ifadeleri kullanıldı.