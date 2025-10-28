TİP İzmir İl Örgütü: Alsancak Limanı İsrail’i besliyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Alsancak Limanı’ndan İsrail’le ticaretin sürdüğünü öne sürdü. Alsancak’ta toplanarak “Bu limandan İsrail besleniyor. Ticarete son, Filistin'e özgürlük” pankartı ile limanın önüne yürüyen partililerin paylaştıkları fotoğraflarda İzmir Limanı’ndan 27 Ekim 2025 tarihinde Monrovia isimli gemiye yüklemeler yer aldı.

“BU ÜLKENİN LİMANLARINDAN İSRAİL’E MAL GİDİYOR”

Liman önünde yapan basın açıklamasını okuyan İzmir İl Başkanı Orhan Kiper, “Bugün İzmir Limanı karşısında gerçekleştirdiğimiz bu eylemle, İsrail’le ticaretin kesilmediğini, hala sürdürüldüğünü halkımıza duyurmak istiyoruz; “İsrail’le ticaret sıfırlandı” diyen Ticaret Bakanlığının sözleri gerçeği yansıtmıyor! Elimizdeki fotoğraflar, tanık beyanları ve liman kayıtlarına dair bulgular, Ege Gazbeton (Akkuş Grup) markalı ürünlerin İzmir Limanı’ndan Liberya bandıralı bir gemiye yüklendiğini göstermektedir. Aynı geminin önceki yüklemelerde de İsrail limanlarına sefer yaptığı bilinmektedir. Bu tablo açık bir gerçeği ortaya koymaktadır: Filistin halkı bombalar altında yaşam mücadelesi verirken, bu ülkenin limanlarından İsrail’e mal gidiyor! Gitmeye de devam ediyor. “Filistin’in yanındayız” diyerek hamasi sözlerle kimseyi kandırmazsınız. Bizler TİP İzmir İl Örgütü olarak bu ikiyüzlülüğü ve örtbas edilen ticaret ilişkilerini ifşa ediyoruz” diye konuştu.

“FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ MEŞRUDUR”

Ticareti belgeleriyle duyurduklarını belirten Kiper, “Bu yüklemeler dostunuz Trump’la ilişkilerinizi pekiştirmek için mi yapılıyor? Türkiye ticareti sıfırladıysa, bu gemiler İsrail limanlarına malı nasıl gönderiyor? İsrail’le ticaret, AKP ve Saray rejiminin haberi ve izni olmadan yapılabilir mi? Ticaret sıfırlandı” diyen Saray rejimi, halka yalan söylemeye devam ediyor. Bugün İzmir Limanı karşısında açtığımız pankartta açıkça yazıyor, ‘Bu Limandan İsrail besleniyor!’ Biz bu sesi Filistin halkının sesiyle birleştiriyoruz. Gerçek dayanışma, ticareti değil Filistin direnişini büyütmektir. Tüm duyarlı yurttaşları, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve basın emekçilerini bu gerçeği sahiplenmeye, limanlardaki ticaretin durdurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Filistin halkının direnişi meşrudur.

İsrail’le ticarete son verilsin! Filistin’e özgürlük!” ifadelerini kullandı.