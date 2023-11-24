TİP Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı!

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrıda, "Adalet ve haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:42
TİP Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı!
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilip mazbatasını almasına karşın hâlâ cezaevinde tutulan avukat Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

"ADALET VE HAKLARIMIZ İÇİN YÜRÜYORUZ"

'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan çağrıda, yürüyüşün 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünden başlayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet ve haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Can Atalay'a özgürlük."


Anayasa Mahkemesi AYM Can Atalay İstanbul Barosu TİP yürüyüş

İlgili Haberler

Yargıtay’ın Can Atalay kararının gerekçesi belli oldu: 2 üye şerh düştü

Yargıtay’ın Can Atalay kararının gerekçesi belli oldu: 2 üye şerh düştü
Sürpriz yok: Yargıtay’dan Can Atalay kararı!

Sürpriz yok: Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay’a itiraz: AYM kararını uygulayacak bir mahkeme arıyoruz!

Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay’a itiraz: AYM kararını uygulayacak bir mahkeme arıyoruz!

En Çok Okunan Haberler