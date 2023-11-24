TİP Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı!
Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrıda, "Adalet ve haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilip mazbatasını almasına karşın hâlâ cezaevinde tutulan avukat Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.
"ADALET VE HAKLARIMIZ İÇİN YÜRÜYORUZ"
'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan çağrıda, yürüyüşün 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünden başlayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Adalet ve haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Can Atalay'a özgürlük."
Adalet ve Haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. #CanAtalayaözgürlük— Can'ın Arkadaşları (@caninarkadaslar) November 24, 2023
?? 28. 11. 2023 Salı, s. 19:00
?? İstanbul Barosu Önü pic.twitter.com/jUgy42qsMT
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