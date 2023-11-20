Sürpriz yok: Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.
Daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.
Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.
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