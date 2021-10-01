TİP'li milletvekilleri Meclis açılışına katılmayacak: "Tek Adam'ın önünde 'hazır ol'a geçmeyi reddediyoruz"
TİP’li milletvekilleri, Yeni Yasama Yılı Açılış toplantısına katılmayacak. Genel Başkan Erkan Baş, yaptığı açıklamada, Genel Kurul’da Erdoğan için ‘esas duruş’ planlandığını söyleyerek, “'Tek Adam'ın önünde 'hazır ol'a geçmeyi reddediyoruz" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama Yılı, bugün başlayacak. Açılış programına göre, saat 13.30’da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören ve 14.00’te Yeni Yasama Yılı Açılış Toplantısı yapılacak. Toplantıya AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Açılış öncesi Meclis’te bir basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 75 gündür, memlekette yaşanan felaketlere, bir tek gün kaybetmeden çözülmesi gereken sorunlara, yaptıkları ısrarlı çağrılara rağmen Meclis’in asla toplanmadığını kayda geçerek konuşmasına başladı.
Erkan Baş, şunları söyledi:
Birazdan bir açılış töreni gerçekleşecek. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak, bu açılış töreninde söylenmeyecek, asla söylenmeyecek, ancak maalesef ülkemizin ve TBMM’nin gerçeği olan başlıkları söylemek ve açılış törenine dair aldığımız kararı açıklamak için karşınızdayız.
Anayasa’ya göre ettiği tarafsızlık yeminine rağmen partili ve açıkça taraflı bir Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e geldiği her gün, muhalefetin tavrına ilişkin çeşitli tartışmalar yapılıyor.
Artık Saray’da yaşamaya alışmış; bu nedenle etrafı iktidarın nimetlerinden faydalanan, halktan kopuk, torpilli bir azınlıkla çevrili olan Tayyip Erdoğan, kendisini sultan, tüm yurttaşlarımızı da tebaası olarak görmeye alışmış durumda.
Bu nedenle örneğin yüzüne karşı ülke gerçeklerinin küçücük bir bölümünün söylenmesine bile tahammülü yok. Bunun en somut örneklerinden birisi, sadece genel başkanların konuşma yaptığı 23 Nisan gibi özel bir günde bile Meclis’e gelmemeyi de alışkanlık edinmiş olması.
Özetle, kendinden başka, hele kendisine muhalif herhangi bir insanı asla dinlemeyen bir şahıstan söz ediyoruz.
'HAZIR OL'DA BEKLETME PLANI YAPMIŞLAR'
Öncelikle milletvekillerine gönderilen davetiyeyi sizlerle paylaşmak isterim. Bu davetiyede bizlere, “bugün açılış töreni yapılacak ve sadece AKP Genel Başkanı konuşacak, sonra dağılacağız” deniyor.
Ayrıca dikkatli bakıldığında Tayyip Erdoğan’ın girişiyle İstiklal Marşı aynı madde içinde yazılmış. Neden biliyor musunuz?
Geçen yılların açılışlarında kendisine hak ettiği gibi davranarak onu ayakta, esas duruşta karşılamayan milletvekilleri belli ki içine dert olmuş!
Bu nedenle geçen yıl buldukları dahiyane bir çözümü bu yılda hayata geçirmişler ki Tayyip Erdoğan salona girecek, hemen İstiklal Marşı başlayacak ve tüm meclis bu zat-ı muhteremi, mecburen, ayakta hazır ol da karşılayacak!
Evet değerli arkadaşlar yanlış duymadınız. Burası TBMM, bugün yeni bir yasama yılının açılışı yapılıyor. Memleketin yüzlerce, binlerce derdi var, paramız pul olmuş, yurtsuz kalan öğrenciler banklarda sabahlıyor, üst üste gelen zamlarla ezilen insanlar geçinemiyoruz diye haykırıyor. Milyonlarca yurttaşımız büyük ve haklı kaygılara sahip ama AKP grubunun tek derdi, tek tasası Tayyip Erdoğan’ın ayakta karşılanması!
'TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ, ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEĞİZ'
Biz Türkiye İşçi Partili milletvekilleri olarak sadece AKP Genel Başkanı’nın konuşacağı böyle bir toplantıya katılmayacağız.
TBMM iradesini yok sayan bir şahsın, halkın dertlerinin değil iktidarın yalan makinesi haline gelen danışmanlarının yazıp promptere yüklediği saçmalıkları, Saray propagandası dışında hiçbir anlamı olmayan bir metni önündeki cama bakarak okumasını dinlemeyeceğiz.
Erdoğan’ı dinlemeyeceğiz çünkü;
Kendisi Sarayında halkın parasıyla bir günde 8 milyon lira harcarken asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan milyonların günde 93 liraya mahkum edildiği bir ülkenin cumhurbaşkanlığı makamını öfkesi, hiddeti, şiddeti, ihtirası ile işgal eden birinin önünde ayağa kalkmayı reddediyoruz!
Şahsı “ejder meyveli smoothielerler “aloe veralar” “beyaz çaylar”la beslenirken insanlarımızın çöplerden yiyecek bulmaya çalışmasını aklımızdan çıkaramıyoruz.
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