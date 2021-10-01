TİP'li milletvekilleri Meclis açılışına katılmayacak: "Tek Adam'ın önünde 'hazır ol'a geçmeyi reddediyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama Yılı, bugün başlayacak. Açılış programına göre, saat 13.30’da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören ve 14.00’te Yeni Yasama Yılı Açılış Toplantısı yapılacak. Toplantıya AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Açılış öncesi Meclis’te bir basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 75 gündür, memlekette yaşanan felaketlere, bir tek gün kaybetmeden çözülmesi gereken sorunlara, yaptıkları ısrarlı çağrılara rağmen Meclis’in asla toplanmadığını kayda geçerek konuşmasına başladı.

Birazdan bir açılış töreni gerçekleşecek. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak, bu açılış töreninde söylenmeyecek, asla söylenmeyecek, ancak maalesef ülkemizin ve TBMM’nin gerçeği olan başlıkları söylemek ve açılış törenine dair aldığımız kararı açıklamak için karşınızdayız.

Anayasa’ya göre ettiği tarafsızlık yeminine rağmen partili ve açıkça taraflı bir Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e geldiği her gün, muhalefetin tavrına ilişkin çeşitli tartışmalar yapılıyor.

Artık Saray’da yaşamaya alışmış; bu nedenle etrafı iktidarın nimetlerinden faydalanan, halktan kopuk, torpilli bir azınlıkla çevrili olan Tayyip Erdoğan, kendisini sultan, tüm yurttaşlarımızı da tebaası olarak görmeye alışmış durumda.

Bu nedenle örneğin yüzüne karşı ülke gerçeklerinin küçücük bir bölümünün söylenmesine bile tahammülü yok. Bunun en somut örneklerinden birisi, sadece genel başkanların konuşma yaptığı 23 Nisan gibi özel bir günde bile Meclis’e gelmemeyi de alışkanlık edinmiş olması.

Özetle, kendinden başka, hele kendisine muhalif herhangi bir insanı asla dinlemeyen bir şahıstan söz ediyoruz.