TİP'li Sera Kadıgil'den gözaltılara tepki: 'Kemiği kırılanlar var'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Yazarımız Murat Ağırel’in Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmasından sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri Kadıköy’e yürümek istedi.

Kızılay Kadıköy Şubesi önünde basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP’lilerin Kadıköy’deki il örgütü önce polis ablukası altına alındı. TİP’liler binadan çıkmaya çalışınca polis gözaltılara başladı. 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP İstanbul İl Başkanlığı’nda abluka sürerken Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın bina önünde yapmak istediği açıklamaya da polis müdahale etti.

Atay, “Bu kadar polis Antakya’da yok. 50 bin kişinin öldüğü depremde bile bu kadar polis olmadı. Biz, bu dayanışma eylemine devam edeceğiz. Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet. Bu kadar” dedi.

YURTTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. TİP’lilere polis müdahale ederken yaşanan kargaşaya yurttaşlar polise tepki gösterdi. “Yuh olsun size!” diye bağırdı.

KADIGİL: KEMİĞİ KIRILAN ARKADAŞLARIMIZ VAR

TİP Milletvekili Sera Kadıgil gözaltıları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kadıgil, “Arkadaşlarımızın yarısı gözaltına alındı. Kadın üyelerimize tokatlar, yumruklar atıldı. Öğrenci büromuzun başkanının bacakları morartıldı. Erkan’ın (Baş) eşi gözaltına alındı. Bir yoldaşımızda kemik kırıkları var. Darp raporu için başvuruldu. İkincisinde bunu protesto etmek için kalan yönecilerimiz alandaydı. Onlara da saldırarak geri kalan herkesi gözaltına aldılar. Ancak bilinsin ki hiç korkmayacağız” dedi.