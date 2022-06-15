Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran 2022'de tercihleri alınan TUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.
Video Haberler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
- Fetihtepe halkı direniyor
- Feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
- Ethem Sancak ses kaydını reddetti
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt