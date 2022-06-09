Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu
La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia FC olarak Gennaro Gattuso ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar A takımımızı çalıştırması konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız" denildi.
Çıkan bazı dedikodulara göre İtalyan çalıştırıcının, yeni takımında yıllık 3 milyon Euro kazanacağı söyleniyor.
Kariyerine Sion'da başlayan Gennaro Gattuso sırasıyla Palermo, OFI Girit, OFI Pisa, Milan ve Napoli'de görev aldı. Gattuso, 2020 yılında Milan ile İtalya Kupası'nı kazanmıştı.
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