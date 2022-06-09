Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu

La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 12:51
Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu
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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia FC olarak Gennaro Gattuso ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar A takımımızı çalıştırması konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız" denildi.

Çıkan bazı dedikodulara göre İtalyan çalıştırıcının, yeni takımında yıllık 3 milyon Euro kazanacağı söyleniyor.

Kariyerine Sion'da başlayan Gennaro Gattuso sırasıyla Palermo, OFI Girit, OFI Pisa, Milan ve Napoli'de görev aldı. Gattuso, 2020 yılında Milan ile İtalya Kupası'nı kazanmıştı. 


Gennaro Gattuso la liga valencia

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