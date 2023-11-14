TİP'te Nourtani isyanı: Hesap soracağız!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:26

Güncelleme: 14.11.2023 - 20:26

Türkiye İşçı Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra ormanda yakılarak katledilen Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani için sokağa indi. Alsancak'ta il binası önünde toplanarak "Bu düzende sömürünün de vahşetin de sınırı yok!" yazılı pankartla Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyen partililer sık sık, "İşçilerin kani sermayenin elinde", "Gün gelecek devran donecek katil sermaye hesap verecek", "Mülteci işciler yalnız değildir", "İşçi düşmanı katil sermaye" sloganları attı.

"MHP BELDE BAŞKANI TUTUKLANDI"

Burada yapılan "Maden ocağında cinayete dur de!" başlıklı basın açıklamasını Orhan Kiper okudu.

Afganistan uyruklu, 3 çocuk babası, 55 yaşındaki Nourtani’nin öldürüldüğünü ve üç kişinin tutuklandığını hatırlatan Kiper, "Tutuklananlardan biri Nourtani’nin de çalıştığı kaçak maden ocağının sahibi, aynı zamanda da MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnüş. Kaçak madende gerçekleşen patlama sonrası yaralanan Nourtani’nin maden sahibi Hakan Körnüş tarafından ormanlık alana taşınarak önce dövdürüldüğü sonra da yakıldığı ortaya çıktı. Kaçak maden ocakları, tüm emek sömürü mekanizmalarının merkezinde kuralsızlık ve denetimsizliğin kural haline geldiği en çıplak örnek olarak günlük hayatımızın bir parçası durumunda. Denetim dışı ocaklarda her yıl yüzlerce yurttaş hayatını kaybediyor ve ölümlerin üstü örtülüyor" diye konuştu.

"KANUNSUZ ÇALIŞTIRILAN YERLER"

İşçilerin sorunlarını dile getiren Orhan Kiper, "Patronlar göçmenleri ‘’ucuz işçi’’, hükümetler de ‘’ekonomik büyüme için önemli bir kaynak’’ olarak görüyor. Göçmenler; madenlerde kömür tozuyla, inşaatlarda, tersanelerde asbest ve daha birçok kimyasalla, kot taşlamada silikozla, otel ve restoranlarda neredeyse 16 saate varan ayakta çalışma zorunluluğuyla, sağlıklarına zarar verdiğini bilmelerine rağmen insanlık dışı koşullarda çalışıyor, sömürüyü daha ağır yaşıyorlar. Daha önce çıkarılan yasalarla göçmen işçi çalıştırma kolaycılığı sağlayan sermaye devleti, gözü doymak bilmeyen patronların aç gözlülüğünü tatmin edebilmek için denetim yapmamaktadır. Çalışma yaşamının gerektirdiği kanunlara uymamalarına, ruhsat verilmemesine rağmen üretime geçen işletmeler görmezden gelinmektedir. Son günlerde çıkan yangınlarda göçmen işçilerin hayatlarını kaybettikleri işletmeler böyle kanunsuz çalıştırılan yerlerdir" ifadelerini kullandı.

"VAHŞETİN DE SINIRI YOK"

Kaçak maden ocaklarında yaşanan iş cinayetleri ile gündeme gelen usulsüzlükler iktidar tarafından hızlıca gündemden düşürülmekte, bir sonraki iş cinayetine kadar unutturulmaya çalışılmaktadır. İnşaat, tarım, tekstil, plastik ve maden işkolu en çok göçmen işçinin çalıştırıldığı, denetimsizliğin en çok yaşandığı işkollarıdır. Göçmen işçi ölümleri de en çok buralarda yaşanmaktadır. Sömürü düzeni hangi dil-din-ırktan olduğunu önemsemeksizin emekçileri katlediyor. İktidar sahipleri de patronları aklamak için ellerinden geleni yapıyor ve arkasında duruyor. Öyle ki patronların aklına maden kazasında yaralanan Mohammad Nourtani’yi hastaneye götürmek değil benzinle yakmak geliyor. Bu sahtekâr katillerin kaçak işletme açmasına müsaade edildiği, önleri böyle açıldığı sürece işçilere dönük sömürünün de vahşetin de sınırı yok!" dedi.

"TÜM SORUMLULARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

Ceşme'de dün 5 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bot faciasını hatırlatan TİP sözcüsü, "Emperyalistlerin savaş politikalarının bedelini hangi ırktan olursa olsun canları pahasına olsa da emekçiler, yoksullar ödüyor. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kirli çıkar ve hesapları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerden 5 kişi İzmir’in Çeşme ilçesinde botun fırtınadan devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye İşçi Partisi olarak iş cinayetini örtbas etmek için emekçiyi yakan, kendi toprağından uzakta öldüren bu düzene lanet ediyoruz! Bu davanın takipçisi olacak, bu vahşetin tüm sorumlularından hesap soracağız!" şeklinde konuştu.