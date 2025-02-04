TİP'ten, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Colani' tepkisi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 19:32

Güncelleme: 04.02.2025 - 19:32

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Suriye'deki geçici hükümetin lideri Colani'nin Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Paylaşımda şöyle denildi:

"Cihatçı HTŞ örgütünün ve Suriye'deki geçici hükümetin lideri Colani, bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak.

''SARAY'IN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR''

Arap Aleviler ve Hıristiyanlar başta olmak Suriye'deki etnik ve dini topluluklara dönük tehditler ve saldırılar sürerken bir cihatçı örgüt liderinin ülkemizde resmi törenle ağırlanacak olması Saray'ın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

Orta Doğu'da piyasacılıktan ve mezhepçi nefretten yola çıkılarak sunulan çözümler, emekçi halklar için yeni sorunlardan başka bir sonuç yaratmadı, yaratmıyor. Komşumuz Suriye'de her bireyin eşit ve özgür birer vatandaş olarak barış içinde yaşayabileceği bir düzenin inşa edilmesi için mücadele ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."