TİP'ten, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Colani' tepkisi
Türkiye İşçi Partisi, Suriye'deki geçici hükümetin lideri Colani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine olmasına tepki gösterdi. TİP yapmış olduğu açıklamada, "Bir cihatçı örgüt liderinin ülkemizde resmi törenle ağırlanacak olması Saray'ın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Suriye'deki geçici hükümetin lideri Colani'nin Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Paylaşımda şöyle denildi:
"Cihatçı HTŞ örgütünün ve Suriye'deki geçici hükümetin lideri Colani, bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak.
''SARAY'IN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR''
Arap Aleviler ve Hıristiyanlar başta olmak Suriye'deki etnik ve dini topluluklara dönük tehditler ve saldırılar sürerken bir cihatçı örgüt liderinin ülkemizde resmi törenle ağırlanacak olması Saray'ın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor.
Orta Doğu'da piyasacılıktan ve mezhepçi nefretten yola çıkılarak sunulan çözümler, emekçi halklar için yeni sorunlardan başka bir sonuç yaratmadı, yaratmıyor. Komşumuz Suriye'de her bireyin eşit ve özgür birer vatandaş olarak barış içinde yaşayabileceği bir düzenin inşa edilmesi için mücadele ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Ege’de deprem fırtınası
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’
- Mustafa Sandal'dan AKP trolü tepkisi
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi