12 Aralık 2021 Pazar, 09:14

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı olan kurumların kesip hesabı ve bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine bakan Fahrettin Koca yürütme adına konuşurken; görüşmeler süresince söz hakkı verilmeyen TİP milletvekilleri alternatif bir yayın açtı.

ALİ ŞEKER KATILDI

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı ve “Sarayın yalanlarını değil gerçekleri konuşuyoruz” notuyla açtığı yayına ilk olarak CHP Milletvekili Ali Şeker katıldı.

Pandeminin ülkedeki durumuna ilişkin yapılan konuşmalarda Ahmet Şık, “Türkiye'de her gün orta şiddetli bir depremde kaybettiğimiz kadar insanın hayatı sona eriyor ve kimseden ses çıkmıyor. Bu bir yönetim krizi olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

EREN DAĞISTANLI KONUK OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kürsüye çıktığı sırada ise Karadeniz'de doğal sistemin tahrip edilmesine karşı verilen mücadelede ön saflarda yer alan Eren Dağıstanlı yayına bağlandı.

Dağıstanlı bakanın sözlerine üzere, “Dediklerini yapsalardı Bozkurt'ta insanlar hayatını kaybetmezdi” dedi.

METİN LOKUMCU DAVASINA DAVET

Dağıstanlı ayrıca “2011'de Hopa Meydanı'nda polisin biber gazıyla katledilen Metin Lokumcu hocamızın davasına herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİR TERCİHİ GÖRÜYORUZ'

Dağıstanlı'nın ardından 'kürsüye' HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni çıktı. Çepni, “Biz sermayenin yararına bir tercihi görüyoruz” dedi.

ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN YAYINA BAĞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye çıktığı anda ise erkek şiddetine uğrayan bir kadın TİP'in yayınına bağlandı.

TİP'ten bütçe görüşmelerinde alternatif kürsü

Yaşadığı zorlukları anlatan kadın, ''Yaşamaya çalışıyorum. Maddi ve manevi bitmiş bir durumdayım. Hala ameliyatlı yüzüm, ayağımdan kas aldılar'' dedi.

‘ASGARİ ÜCRET 5 BİN 320 BİLE OLSA VERİLEN ZAM SIFIR!’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşurken “Sarayın yalanlarını değil, gerçekleri konuşuyoruz!” başlıklı yayın TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri ile devam etti.

Asgari ücret hakkında konuşan Baş, “Her yıl asgari ücret artıyor. Artan tek şey rakamlar. Nasıl yalan söylediklerinin en basit tespiti asgari ücretin rakamlarında. Asgari ücretin artması bizim hayatımız da hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Türkiye’de yüzde 60’a varmış durumda asgari ücretle yaşayan sayısı. Asgari ücret kaç para belirlenirse belirlensin bu insanların, insan gibi yaşayacak bir ücret almayacaklarını biliyoruz. Geçen sene 2021’in 1 Ocak’ı itibarıyla asgari ücret 380 dolarmış, bugün 380 dolar asgari ücret verseler bile yani sıfır zam yapsalar bile bunun karşılığı 5 bin 320 lira. Bu paranın verilmeyeceği açık. Dolayısıyla 5 bin 320 lira açıkladıklarında bile verilen zam sıfır zamdır. Bu bile bu bütçeye hayır demek ve saraya göndermek için yeterli bir gerekçe” sözlerine yer verdi.

‘İŞSİZLİK YOK DİYORLAR AMA...’

Ayrıca Bakan Bilgin’in milletvekillerine dağıttığı kağıtlarda yazan işsizlik oranlarını eleştiren Baş, “Türkiye’de işsizlik azalıyormuş, istikrarlı bir şekilde her yıl işsizliğin azaldığı söyleniyor. Mevsimsel etkiden arındırarak açıklıyorlar bunu. Çok ilginç veriler var burada. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi yayınlamışlar. Ne hedefliyorlar; 2023 yılında Türkiye’de genç işsizliği 17,4’e indirmeyi kendilerine hedef koymuşlar. ‘Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranını yüzde 20’ye düşürmek istiyoruz’ diyor. İşsizlik yok diyorlar ama olmayan işsizliği de düşürme hedefi koyuyorlar” diye konuştu.

‘İŞ CİNAYETLERİ 1 YILDA YÜZDE 40 ARTTI’

Önlenebilir iş cinayetlerinin 20 yıllık AKP iktidarında bir önceki yıla göre bile yüzde 40 arttığına dikkat çeken Baş, şu sözlere yer verdi:

“Hendek Davasını takip ederseniz, işçilerin hayatının ne kadar ucuzladığını, işçilerin nasıl göz göre göre ölüme gittiğini görürsünüz. Mesela fabrikada hayatını yitiren bir işçinin eşi, ‘Bu fabrikanın kaçıncı patlayışı, her patladığından sonra isim değiştirerek yeniden bir fabrika kurulmaz ki, neden incelemiyorsunuz? Onlar sefasını sürüyor, biz bağıra bağıra ağlamak zorunda kalıyoruz. Ben çocuğum ile bu evde yapayalnız kalacağım, benim yaramı kim saracak, hiç kimse’ diyor.”

‘BU ERKEK YAŞLI PATRON SİSTEM İZİN VERSEYDİ NE DERDİN?’

Bütçenin düşük gelirli olan ve ülkenin yüzde 85’inden alınan vergilerle oluştuğuna dikkat çeken Kadıgil ise, “Bu erkek yaşlı patron sistem izin verseydi bu kürsülerde sen olsaydın bakan beyin suratına ne söylemek isterdin?” diyerek Indomie Adko Turk fabrikasında sendikalı olduğu için Kod-29 ile işten çıkarılan işçi Sevcan’a söz verdi.

İŞÇİYE SENDİKA HAKKI, İŞVERENE İTİRAZ HAKKI

Sevcan ise şöyle konuştu: