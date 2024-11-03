TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde refüje devrilen TIR'daki Serhat Şimşek hayatını kaybetti, sürücü Salih Şimşek yaralandı.
Aksaray- Adana kara yolu Beştepeler mevkiinde Salih Şimşek’in kontrolünü yitirdiği pamuk balyası yüklü TIR, refüje devrildi. Kazada sürücü Salih Şimşek yaralandı, yanındaki Serhat Şimşek hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Salih Şimşek, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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