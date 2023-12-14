TIR dorsesindeki kutudan kaçak göçmen çıktı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 kaçak göçmen çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bir TIR'ın dorsesindeki kutuları boşaltan çalışanlar gelen sesler üzerine endişelendi.
KUTUDAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
Çalışanların yapmış olduğu kontrollerde kutunun içinde insan olduğu anlaşıldı. Kutunun açılmasıyla 2 kaçak göçmen dışarıya çıktı.
Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye’ye geldiği öne sürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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