TIR dorsesindeki kutudan kaçak göçmen çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 kaçak göçmen çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:19
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Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bir TIR'ın dorsesindeki kutuları boşaltan çalışanlar gelen sesler üzerine endişelendi.

KUTUDAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Çalışanların yapmış olduğu kontrollerde kutunun içinde insan olduğu anlaşıldı. Kutunun açılmasıyla 2 kaçak göçmen dışarıya çıktı.

Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye’ye geldiği öne sürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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