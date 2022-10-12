TIR ile kamyon çarpıştı: Sürücüler yaralandı
Bursa’da seyir halindeki TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan kamyona çarptı. TIR sürücüsü Gül Ali Aziz Bayram (45) ile kamyon sürücüsü Sıddık Şimşek’in (50) yaralandı.
Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi girişinde Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Gül Ali Aziz Bayram’ın kullandığı 16 MEK 96 plakalı TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TIR ve kamyon çekiciyle yoldan kaldırılırken jandarma da inceleme başlattı.
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