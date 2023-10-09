TIR ile önünü kesti... Husumetlisini öldürdü

Mardin'de Faysal Duva (57) otomobille seyir halindeyken TIR ile önünü kesen husumetlisinin tabanca ile açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:55
TIR ile önünü kesti... Husumetlisini öldürdü
Abone Ol google-news

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra Kamor Millet Bahçesi mevkisinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Faysal Duva’nın içinde bulunduğu otomobilin önünü TIR ile kesti.

TIR’dan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu Duva, ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duva’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


mardin TIR yaşamını yitirdi otomobil

İlgili Haberler

Silahla ateş açtı, sosyal medyada paylaştı: Polisin takibiyle yakalandı

Silahla ateş açtı, sosyal medyada paylaştı: Polisin takibiyle yakalandı
Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Filistin-İsrail çatışmasında 3. gün: 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'

Filistin-İsrail çatışmasında 3. gün: 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'

En Çok Okunan Haberler