TIR ile önünü kesti... Husumetlisini öldürdü

Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:55

Güncelleme: 09.10.2023 - 19:55

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra Kamor Millet Bahçesi mevkisinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Faysal Duva’nın içinde bulunduğu otomobilin önünü TIR ile kesti.

TIR’dan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu Duva, ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duva’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.