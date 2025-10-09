TIR ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, Ürgüp-Kayseri karayolu üzerindeki Sarıhıdır Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 31 AVS 214 plakalı TIR ile tarım işçilerinin içerisinde bulunduğu Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada, TIR sürücüsü ile minibüste bulunan 5’i çocuk, 8 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 9 kişi ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların çekilmesinin ardından kapanan yolda yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.