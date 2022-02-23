Tıra arkadan çarptı: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 22:53

Kaza, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.Ş. idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.K. idaresindeki 45 FV 647 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada motosiklet sürücüsü A.Ş.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıpa kaldırılırken jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.