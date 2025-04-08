TIR'a çarpan minibüs kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:46

Bolu’nun TEM Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç kaza, park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, minibüsün hurdaya dönen enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.