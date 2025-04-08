TIR'a çarpan minibüs kağıt gibi ezildi: 1 ölü
Bolu TEM Otoyolu’nda park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu’nun TEM Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç kaza, park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, minibüsün hurdaya dönen enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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