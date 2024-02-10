TIR'dan ayrılan dorse Düzce kesiminde ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki TIR'dan ayrılan dorse ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki TIR'ın dorsesi, Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde araçtan ayrılarak yolun ortasında durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.
Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, dorsenin vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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