TIR'dan dökülen malzeme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Kayseri’de TIR'ın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, TIR ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:06
TIR'dan dökülen malzeme kazaya neden oldu: 11 yaralı
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Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada TIR'ın dorsesindeki malzemeler yola döküldü. Yola dökülen malzemelere çarpmamak için kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan TIR çarptı. Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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