18 yaşındaki Meriç kamyonetin altında ölü bulunmuştu: Cinayete kaza süsü vermiş!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde boynuna ip bağlı cansız bedeni, devrilen kamyonetin altında bulunan Rümeysa Meriç Özcan’ın (18) ölümünün ardından 22 yaşındaki Tuncay Aydın tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:53
18 yaşındaki Meriç kamyonetin altında ölü bulunmuştu: Cinayete kaza süsü vermiş!
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Olay, Pazar günü gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan’ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

KAZA SÜSÜ VERMİŞ!

T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20), K.N. (17) ve Rümeysa Meriç Özcan’ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

T.A’nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan’ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettikleri, T.A’nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan’ı tartakladığı bildirildi.

Rümeysa’nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A’nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20) ve K.N. (17) savcılık tarafından serbest bırakıldı.


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