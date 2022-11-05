TIR'dan hortumla akaryakıt çalarken yakalandı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:15

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye görevi yaptığı sırada, şüphelinin park halindeki TIR'dan hortumla minibüsü içindeki bidonlara akaryakıt aktardığını fark etti.

450 LİTRE MAZOT ÇALDI

Ekipler, yakıt çalan Demir'i suçüstü yakaladı. Olay anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yapılan incelemede Mustafa Demir'in, daha önce de Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki TIR'dan 450 litre mazot çaldığı saptandı.

Demir, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.