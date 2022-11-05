TIR'dan hortumla akaryakıt çalarken yakalandı
Aksaray’da, park halindeki TIR'dan hortumla minibüsündeki bidonlara akaryakıt aktaran Mustafa Demir (33), polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, Demir ise tutuklandı.
Hacılar Harmanı Mahallesi'nde; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye görevi yaptığı sırada, şüphelinin park halindeki TIR'dan hortumla minibüsü içindeki bidonlara akaryakıt aktardığını fark etti.
450 LİTRE MAZOT ÇALDI
Ekipler, yakıt çalan Demir'i suçüstü yakaladı. Olay anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yapılan incelemede Mustafa Demir'in, daha önce de Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki TIR'dan 450 litre mazot çaldığı saptandı.
Demir, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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