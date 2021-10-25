Tire halkından madencilere 'yasak'

25 Ekim 2021 Pazartesi, 13:06

Tire’de açılması planlanan maden ocağına itiraz eden köy halkı tarafından kurulan Kartal Dağı Koruma Platformu, bölgede krize yol açan mermer ocağına karşı direnmeye devam ediyor. Proje için kritik öneme sahip çevresel etki değerlendirmesi sürecinde yapılacak yeni halkın katılım toplantısına sayılı saatler kala örgütlenen platform üyeleri ile çevre örgütleri köy girişine astıkları ‘Madencilerin köyümüze girişi yasaktır’ yazılı dev pankartla maden yatırımına karşı çıktıklarını bir kez daha duyurdu. Büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçinen Küçükkale ve Büyükkale halkı, bugün öğlen saatlerinde yapılacağı ilan edilen toplantıya dair tavrını önceden ortaya koyarken, Ege Çevre ve Kültür Platformu da (EGEÇEP) duyarlı yurttaşları çevre direnişine destek vermeye çağırdı.

Tire’deki Kartal Dağı eteklerindeki Halkapınar, Mehmetler, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Alaylı ve Akyurt köylerini içine alan ve 194 hektarlık orman arazisinde ruhsatlandırılan 6 ayrı maden ocağı açılmasını öngören projeye karşı bir süredir örgütlenen yöre halkı, ilk kez mart ayında ÇED duyurusu yapılan projeye karşı çok sayıda toplantı düzenlemiş ve platform kurmaya karar vermişti.