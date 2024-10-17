Tire'de Cumhuriyet bayramı coşkusu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:50

Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamaları, İzmir’de “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliği ile devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini Kemalpaşa Aşağıkızılca Mahallesi'nden başlattığı kutlama programı Tire’nin Kahrat Mahallesi’nde devam etti. Düzenlenen etkinliklere katılan Tireliler bayram coşkusu yaşadı. Gezici kütüphane, oyun alanı, satranç, resim, yüz boyama, masa tenisi gibi çocuklar ve gençlere yönelik atölyelerin de yer aldığı kutlamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun “Zeytine Sadakat” oyunu büyük beğeni ile izlendi. Şarkıcı Pelin Kadıoğlu ise şarkılarıyla Tirelileri coşturdu. Yurttaşlar yaşadıkları mahallede ilk kez böyle bir etkinliğin yapıldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Tire Belediyesi Başkan Vekili Hakan Ayhan, “Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, halkın iradesi ve milletin gücüdür. Eşitliğin, özgürlüğün, birlik ve beraberliğin en büyük teminatıdır. Bu değerleri birlikte yaşamak, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı bir kez daha pekiştiriyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü VE CUMHURİYETİ ÇOK SEVİYORUM”

Kutlamalara katılan 10 yaşındaki Ecemsu Doğan, “Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Coşkuyla 101. yıla girelim. Cumhuriyet çok değerli, Atatürk’ü sevgiyle anıyorum. Onun bize bıraktığı emanete sahip çıkacak, çok çalışıp, okuyup, iyi bir insan olacağım” dedi. Yılmaz Köseoğlu isimli bir yurttaş ise, “Böyle bir etkinlik köyümüzde olduğu için mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilçemizde kutlama programı düzenlemesi bizleri mutlu etti. Gençliğimiz, Cumhuriyetin izinden ilerliyor. Ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Etkinlikten en çok keyif alan çocuklar oldu. Stantlarda birbirinden farklı alanlarda eğitici atölyelere katılan 11 yaşındaki Mehmet Emin Pehlivanoğlu, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Türkiye’nin ileriye gitmesi için hepimizin daha çok çalışması ve okuması lazım” dedi. 8 yaşındaki Ada Arslan, “Etkinliği çok beğendim, çok güzel. İleride öğretmen olmak istiyorum. Çevreye zarar verenleri uyarıp daha güzel bir dünyaya sahip olmak istiyorum. Atatürk’ü hiç tanımadım ama çok seviyorum” dedi. Hüseyin Koç isimli bir yurttaş ise, “Cumhuriyeti ilan ettiği için Atatürk’e teşekkür ediyoruz. İlk defa ilçemizde böyle anlamlı bir etkinlik oldu, Büyükşehir'e teşekkür ederiz” diye konuştu.

CUMHURİYET COŞKUSU İLÇELERDE

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser, bando, gezici kütüphane, teknoloji, masal, satranç, origami, seramik gibi çocuklara yönelik atölyeler, spor deneyim alanı, perküsyon, VR Gözlük, dans workshoplar, drama çalışmaları, söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Korosu’nun yanında ilçelerin koro ve bandoları da programlara eşlik edecek. Ayrıca pek çok sanatçı da köylerde etkinliklere katılacak. 27 Ekim Ödemiş Konaklı ve 28 Ekim Bergama Yenikent’te oyuncu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katılacak. Program kapsamında dezavantajlı mahallelerde de pek çok etkinlik düzenlenecek. Böylelikle bayram coşkusu 15 gün boyunca 19 ilçeye yayılacak.

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlik programı ise şu şekilde:

17 Ekim Perşembe - Aliağa Hacıömerli Mahallesi (16.00-19.00)

18 Ekim Cuma - Urla Zeytinler Mahallesi (16.00-19.00)

19 Ekim Cumartesi - Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı (17.00-20.00)

20 Ekim Pazar - Menderes Çukuraltı Mahallesi (14.00-17.00)

21 Ekim Pazartesi - Seferihisar Ulamış Mahallesi Köy Meydanı (16.00-19.00)

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00)

27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)