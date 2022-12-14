Tire'de sel can aldı: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan 95 yaşındaki Hamide Koca hayatını kaybetti.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:54
Tire'de sel can aldı: 1 ölü
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İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış Tire'de can aldı.

İlçede gün boyu etkili olan dolu ve sağanak, Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahallede oturan Hamide Koca (95), derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. 

Koca'nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca'yı arama çalışmalarına başlandı. 

Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu. 

Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


İzmir Tire sel

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