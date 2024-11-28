Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 72 yaşındaki gazeteci İbrahim Poyraz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 19:10

Edinilen bilgiye göre, D-750 karayolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a (72) çarptı.

Poyraz ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahibi olan Poyraz, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü Çetin K.'nın polis merkezinde ifadesi alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Devlet hastanesi #hayatını kaybetti #çarptı

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