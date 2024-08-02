TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisin şüphe üzerine arama yaptığı TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.T., gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:13
TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi karayolundaki Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendiği 1 TIR'ı durdurdu.

TIR'ın dorsesinde 9 Afganistan, 10 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı, TIR'ın sürücüsü M.T., gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki sürücü M.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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