TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:13

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi karayolundaki Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendiği 1 TIR'ı durdurdu.

TIR'ın dorsesinde 9 Afganistan, 10 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı, TIR'ın sürücüsü M.T., gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki sürücü M.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.