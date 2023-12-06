TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:29
TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı
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Ağrı’dan İstanbul’a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, T.S.’nin işlemleri sürüyor. 


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