TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay’da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü.
Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında TIR plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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