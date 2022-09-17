Tıvorlu İsmail’in konserde zor anları: Sahneden indirmek istediler

17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:09

Hakkari'de özel bir okul tarafından düzenlenen etkinlikle, Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan sahne aldı. Ancak Aşkan, sahnede kendisine gösterilen ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Konser sırasında bir grup dinleyici, Aşkan'ın ayaklarından tutarak sahne dışına çıkarmak istedi.

Zor anlar yaşayan Aşkan, görevliler tarafından kurtarıldı. Hayranlarına ‘İsmail size kurban olsun, ama ayakkabılarımdan ne istediniz, az kala beni de eziyordunuz' diyen Aşkan, daha sonra konserini tamamlayarak sahneden ayrıldı.