Tıvorlu İsmail’in konserde zor anları: Sahneden indirmek istediler

Hakkari’de düzenlenen ücretsiz halk konserinde sahne alan Tıvorlu İsmail, hayranları tarafından ayaklarından tutularak sahneden indirilmek istenmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

İHA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:09
Tıvorlu İsmail’in konserde zor anları: Sahneden indirmek istediler
Abone Ol google-news

Hakkari'de özel bir okul tarafından düzenlenen etkinlikle, Tıvorlu İsmail olarak bilinen İsmail Aşkan sahne aldı. Ancak Aşkan, sahnede kendisine gösterilen ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Konser sırasında bir grup dinleyici, Aşkan'ın ayaklarından tutarak sahne dışına çıkarmak istedi.

Zor anlar yaşayan Aşkan, görevliler tarafından kurtarıldı. Hayranlarına ‘İsmail size kurban olsun, ama ayakkabılarımdan ne istediniz, az kala beni de eziyordunuz' diyen Aşkan, daha sonra konserini tamamlayarak sahneden ayrıldı.


Tıvorlu İsmail konser hakkari

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler